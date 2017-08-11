В Краснодаре проведут выставку молодых художников «Кино»

11 августа в 10:51

В экспозиции представят более 50 работ о современном кинематографе.

Выставку откроют в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств 15 августа. В работах представлены персонажи из фильмов. Гости смогут увидеть, как искусство кино повлияло на мировую культуру, а также приобщится к культовым произведениям известных режиссеров, переосмысленным в плоскости живописи и графики.

Выставка продлится до 23 августа, сообщает пресс-служба краевого выставочного зала.

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