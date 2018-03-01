В Краснодаре проведут выставку народных игрушек «Птицы»

Экспозицию представят 2 марта в краевом художественном музее имени Ф. А. Коваленко.

Выставку откроют в честь весенних праздников народного календаря. Одним из них были дни закличек весны. Их проводили за три-четыре недели до Пасхи. В эти дни женщины выпекали из теста фигурки птиц с распахнутыми крыльями. Украшали дом текстильными, деревянными, соломенными птицами.

В экспозицию войдут игрушки мастеров Кубани, преподавателей детских школ искусств: Владимира Безбородова, Татьяны Костровой, Аллы Сухомлиновой, Натальи Мартыненко, Тамары Завойко, Галины Урмановой, Веры Филимоновой, Светланы Зоткиной, Татьяны Ткаченко, Анатолия Квашина, Светланы Куницы, Эммы Алистарховой, Надежды Кожевниковой, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе музея.

Выставка продлится до 11 марта.

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