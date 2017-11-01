В Краснодаре проведут «Выставку недвижимости и ремонта»

Мероприятие пройдет с 10 по 12 ноября в комплексе «Экспоград Юг».

Участниками выставки станут строительные компании Краснодара и Краснодарского края, девелоперы, компании, осуществляющие ремонт, разработку дизайн-проектов, декорирование, а также банки, кредитные организации, страховые и юридические компании, специализированные издания, информационные ресурсы, интернет-порталы и СМИ.

В рамках деловой программы предусмотрена возможность получить консультацию экспертов в области управления недвижимостью и ознакомиться с предложениями лидирующих строительных компаний, сообщает пресс-служба выставочного комплекса «Экспоград Юг».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на время проведения двух мероприятий — «Выставки недвижимости» и «ЮГАГРО» — в Краснодаре продлят продлят четыре автобусных маршрута.

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