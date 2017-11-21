В Краснодаре проведут ярмарку вакансий для женщин

Мероприятие пройдет 24 ноября в выставочном зале изобразительных искусств на улице Рашпилевской, 32.

Ярмарку вакансий «Профессиональный мир женщины» организовывает администрация города и ГКУ КК «Центр занятости населения города Краснодара».

Для посетителей мероприятия будет представлена обширная база вакансий по городу. Несмотря на то, что ярмарка организована в первую очередь для женщин, специалисты помогут с трудоустройством всем, кто в нем заинтересован.

Ярмарка будет работать с 10:00 до 13:00. За это время все желающие смогут получить бесплатные консультации по вопросам трудового законодательства, а также по организации собственного дела.

Ожидается, что в ярмарке примут участие 35 работодателей, которые представят более 1,3 тыс. вакансий. С каждым соискательницы смогут пройти бесплатное собеседование.

«Посетив ярмарку вакансий, каждая жительница Краснодара сможет выбрать себе достойную работу в соответствии со своими профессиональными навыками, знаниями и опытом, пообщаться с работодателями», — сообщили в городском управлении по социальным вопросам.

Специализированные ярмарки вакансий для женщин в Краснодаре проводятся в течение десяти лет. За это время сотни женщин краевого центра воспользовались предоставленной возможностью и нашли себе работу, сообщает пресс-служба администрации города.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ярмарки вакансий, приуроченные ко Дню матери, до 28 ноября будут проходить в муниципалитетах края.

С начала года служба занятости населения региона провела 47 ярмарок вакансий для женщин, в которых приняли участие 4,5 тыс. человек, более 350 работодателей представили 5,4 тыс. вакансий.

Вернуться на ленту

Источник