В Краснодаре провели досрочный ЕГЭ по истории и химии

В Краснодаре в марте более 200 человек досрочно сдали ЕГЭ по химии и истории.

Весной экзамен сдают выпускники прошлых лет, чтобы улучшить предыдущие результаты, либо поступить на другую специальность. Условия проведения абсолютно такие же, как и на основном тестировании. Шпаргалки и электронные устройства строго запрещены. На входе всех без исключения сканирует металлодетектор. За каждым движением участника следят видеокамеры. Они передают изображение в штаб пункта приема экзамена и в главный региональный ситуационный центр — КубГУ.

«В университете очень высокая скорость Интернета, это немаловажно для поддержания качества картинки, кроме того, там самый большой корпус из числа студентов-наблюдателей», — пояснила начальник управления министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Татьяна Горностаева.

Онлайн-наблюдатели следят за ситуацией от начала и до завершения экзамена. Любые отклонения от правил фиксируют в компьютере.

«Чаще всего встречается подозрительное поведение выпускника, возможно, от волнения или каких-то вредных привычек. Не всегда на камере видно, что он делает, мы тогда выводим изображение на большой экран», — рассказала куратор регионального ситуационного центра Светлана Шохина.

Информация о каждом нарушении сразу поступает в пункт сдачи ЕГЭ. Начинается проверка. За несоблюдение правил участника могут отстранить. Пока серьезных нарушений онлайн-наблюдателями не выявлено. Организаторы надеются, что не будет их и летом, когда сдавать ЕГЭ будут выпускники этого года, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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