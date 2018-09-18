В Краснодаре провели квест «Фронт в тылу врага»

Его организовало краевое управление МВД совместно с молодежным патрулем. Участвовать позвали студентов-юристов.

Участники квеста примерили на себя роли сотрудников уголовного розыска времен Великой Отечественной войны. К игре присоединилась корреспондент «Кубань 24».

Первая задача квеста — найти и обезвредить фашистского диверсанта.

— Вам нужно после получения информации о дате прибытия и местонахождении Крих Браума осуществить его захват. Брать только живым, — отдали приказ участникам.

После получения задания команда офицеров уголовного розыска приступила к ее выполнению. Времени на раздумья нет — вокруг враги, Краснодар оккупирован фашистами, а в лесу прячется опасный диверсант.

Игроки построили маршрут на карте и передвигались в шахматном порядке. Главное — не шуметь, поэтому в группе общались исключительно жестами.

Никто не ждал в первые же минуты квеста услышать стрельбу из пулемета, но оказалось, что это были «свои». Именно к ним группа игроков и спешила на помощь.

После соединения двух команд успех операции во многом зависел от грамотной стратегии: кто будет сражаться на передовой, а кто — прикрывать тылы. Роли распределил командир отряда.

«В этом квесте все по-настоящему, даже оружие выдали. Мы вместе с боевой подругой Наташей находились в группе прикрытия и защищали тылы отряда», — рассказала корреспондент «Кубань 24» Вероника Веретенникова.

Пока девушки защищали спины товарищей от пуль, в 3 м от них шла почти настоящая война. Но вот бой кончился, а врага обезвредили.

«Я увидела, что люди в штатской одежде — пособники фашистов — стреляют вслед нашей группе, и естественно, я как прикрывающий тыл должна была их защитить. У меня тряслись руки, потому что это была первая в моей жизни граната», — сказала участница квеста Наталья Фатеева.

«Все стреляет, все взрывается, и я как командир должен был командовать. На самом деле я очень растерялся, потому что все вокруг грохочет, и какие-то странные ощущения на самом деле», — отметил участник квеста Николай Стусенко.

После боя провели небольшой привал, во время которого участники квеста подтянули огневую подготовку. Не каждый день в руках у журналистки вместо микрофона оказывается винтовка Мосина. Именно с такими шли в атаку в годы гражданской и Великой Отечественной войн.

Во второй части квеста уже опытным офицерам уголовного розыска нужно было найти шпиона-убийцу. Все, что было в распоряжении следователей, — фото преступника и книга с шифром.

По легенде, у бандита поддельные документы. На справке о ранении, которую нашли игроки, сдвинуты буквы заголовка, стоит яркая и четкая печать, а сам бланк слишком светлый. Явная фальшивка, сразу же определяют будущие юристы. На фронте о сохранности и состоянии бумаг не думали, зачастую они были забрызганы грязью, чаем, кровью или надорваны.

Шаг за шагом группа приблизилась к дому, в котором находился предполагаемый убийца. Он спокойно слушал патефон за рюмкой спиртного, но после требования предъявить документы настроение мужчины резко меняется — он напал на следователей.

В подвале дома игроки нашли чемодан с личными вещами, на первый взгляд все было чисто. Но у кейса — двойное дно! Там шпион и хранил поддельные документы. Дело раскрыто, преступника увели.

Антагониста в квесте сыграл подполковник внутренней службы в отставке Андрей Фаниев.

«Роли мы не выбираем. Когда готовили квест, расписывали роли, и по фактуре я больше походил на фашистского недобитка. Вы хорошо справились с задачей, правда, были небольшие недостатки. Например, когда меня задержали и офицер комендатуры начал досматривать, он перекрыл сектор обстрела конвоиру», — сказал ветеран ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Андрей Фаниев.

Фронтовой день закончился на площади Памяти героев. Там возложили цветы к Вечному огню и вспомнили тех, кто ценой лишений и собственных жизней ковал Победу ради мирного неба над нашими головами.

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