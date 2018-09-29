В Краснодаре провели мини-кинорынок

29 сентября в 15:59

В «Кубанькино» обсудили, что будут смотреть жители края в ближайшие месяцы.

Директор ГАУК КК «Кубанькино» Ирина Сынкова подвела итоги работы кинотеатров муниципальных образований края за минувшие три месяца и представила трейлеры киноновинок на IV квартал 2018 года и первую половину 2019 года, которые были продемонстрированы на прошедшем недавно в Санкт-Петербурге Международном Контент Форуме. Было отмечено, что значительно выросло число фильмов российского производства.

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