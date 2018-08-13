В Краснодаре провели прием делегации из Вьетнама

Представители вьетнамского города Хайфона и Краснодара обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.

«Кубань и Вьетнам давно сотрудничают в различных областях. Надеюсь, что мы сможем выбрать те сферы и направления, которые наиболее интересны и в которых мы сможем наладить взаимовыгодное сотрудничество», — сказал первый заместитель главы Краснодара Сергей Васин.

Первый вице-мэр также рассказал представителям вьетнамской делегации о Краснодаре как центре экономической, промышленной и культурной жизни юга страны, достижениях города, его инвестиционном развитии, сотрудничестве с зарубежными инвесторами.

Васин отметил, что у краевого центра — десять городов-побратимов и городов-партнеров в разных частях мира. Недавно были установлены побратимские отношения с французским городом Нанси и австрийским Вельсом.

«Нашим странам важно поддерживать друг друга — укреплять и развивать сотрудничество, у которого давняя история, еще со времен Советского Союза. Хайфон — крупный город на севере Вьетнама, третий по численности населения в стране. Это большой торгово-промышленный центр и второй по обороту морской порт во Вьетнаме. Считаем, что между нашими городами большие возможности для сотрудничества», — сказал председатель Народного совета города Нгуен Динь Бик.

Он считает, что в Краснодаре большие возможности для реализации совместных проектов в промышленности, строительстве и туризме. Еще одна сфера взаимного сотрудничества, по которой уже достигнуты договоренности, — образование.

Между КубГУ и Хайфонским университетом подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого на базе последнего может появиться центр русской культуры и языка. Планируется обучение будущих вьетнамских специалистов русскому языку, а также обмен преподавателями и студентами образовательных учреждений двух стран, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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