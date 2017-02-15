В Краснодаре провели шествие в память о кубанцах, погибших в горячих точках

В Краснодаре 15 февраля провели молодежное шествие и митинг в честь Дня памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Шествие началось в 11:30 от пересечения улиц Хакурате и Красной и продолжилось по Шоссе Нефтяников, Офицерской и Зиповской. Конечной точкой стал памятник «Сынам Кубани, павшим в Афганистане». К мемориалу возложили цветы и венки.

В мероприятии приняли участие около 700 человек — студенты, школьники, сводный отряд Поста номер № 1, представители Молодежного парламента, учащиеся колледжей и общеобразовательных учреждений города. Возглавили шествие воины-интернационалисты и представители краснодарского отделения общественной организации «Боевое братство».

«Молодежь Краснодара гордится мужеством, которое проявили офицеры и солдаты, воевавшие за пределами Отечества. Сегодня мы в едином строю прошли по главной улице Краснодара, отдав дань памяти тем, кто погиб, защищая государственные интересы страны в Афганистане и в других горячих точках», — цитирует начальника городского управления по делам молодежи Георгия Пронькина пресс-служба администрации Краснодара.

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