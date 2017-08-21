В Краснодаре проверили ход работ на жилых объектах-долгостроях

Вице-губернатор Андрей Алексеенко, главный федеральный инспектор по краю Алексей Ермаков и представители департамента по надзору в строительной сфере осмотрели дома, которые планировалось сдать в эксплуатацию год и более назад.

Вопрос о вводе в эксплуатацию многоэтажных жилых домов по улице Сормовской, 208 Алексеенко обсудил с заместителем главы Краснодара Владиславом Ставицким. По его словам, сейчас для обеспечения объектов электроэнергией не хватает мощностей. Эта проблема должна решиться, когда будет сдана в эксплуатацию первая очередь подстанции восточно-промышленной зоны.

«Есть сомнения, что застройщик закончит работы до конца года. Поэтому этот объект я беру на личный контроль. Будем встречаться с руководством компании. Нам необходимо достичь результата, чтобы застройщик завершил объект и выполнил свои обязательства перед дольщиками», — подчеркнул Андрей Алексеенко.

Во время инспекции отметили, что рабочих на строительной площадке недостаточно. Вице-губернатор поручил городским властям урегулировать этот вопрос и ускорить строительство. Ставицкий ответил, что администрация Краснодара детально изучит финансовую составляющую: сможет ли застройщик, который брал на себя обязательства перед дольщиками, сам завершить работы на объекте.

Алексеенко добавил, что в ближайшее время состоится встреча с руководством компании, на которой будет определен механизм завершения строительства жилых домов, возможно, в том числе и с привлечением средств инвестора.

Комиссия также осмотрела долгострои компании «Таурас-96» на улице Черкасской. Здесь проблема почти решена. Власти нашли инвестора, который взял на себя обязательства достроить пять литеров. Четыре из них должны быть сданы в этом году, еще один — в первом квартале 2019 года. Вице-губернатор поручил городским властям инспектировать строительные площадки и лично контролировать сроки выполнения работ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре с начала года против застройщиков возбудили 25 уголовных дел.

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