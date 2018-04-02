В Краснодаре проверят систему экстренного оповещения

Плановая комплексная проверка технического состояния системы оповещения населения пройдет 4 апреля с 10:00 до 12:00.

По сигналу электросирены «Внимание всем!» необходимо включить телевизоры на телеканалы «Кубань 24» или «Россия 1», проводное радио на первую программу «Радио России», эфирное радио — на каналы «Первое радио Кубани» или «Радио России» и прослушать специальное сообщение.

Необходимо соблюдать спокойствие, оставаться на рабочих местах или дома.

Такая проверка системы централизованного оповещения населения с включением электросирен проводится в Краснодаре регулярно, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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