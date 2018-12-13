В Краснодаре проходит финал регионального конкурса «Лидеры Кубани»

До финишной прямой дошли 100 участников, теперь они разделились на десять групп и демонстрируют свое умение работать в команде.

Только что закончились оценочные задания. Конкурсанты подготовили презентации проектов и защищали их перед экспертами. Такие соревнования среди потенциальных управленцев проводят в первый раз. Среди тех, кто пробует свои силы, есть и бизнесмены, и врачи, и журналисты. В будущем они составят «кадровый фундамент» региона.

«Специфика каждого управленца — щепетильно принять решение, распределить силы и средства, проконтролировать, обеспечить результат. Для населения не важно, как мы это делаем, какие у нас законы, какие сложности, есть ли деньги. Ему важно, чтобы завтра все было заасфальтировано, был свет, было тепло», — отметил заместитель губернатора Краснодарского края Алексей Копайгородский.

Имена 25 победителей регионального конкурса станут известны вечером. Их пригласят на стажировку в администрацию и на ведущие предприятия края.

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