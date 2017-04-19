В Краснодаре пройдет бизнес-конференция для начинающих фермеров

В Краснодаре 20 апреля пройдет бизнес-конференция для начинающих фермеров «Школа агротуризма».

«Профессионалы в области агротуризма поделятся с начинающими предпринимателями опытом ведения бизнеса, расскажут о возможных мерах государственной поддержки сельского туризма», — пояснили в краевом министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия.

Мероприятие пройдет в гостинице «Платан Южный», начало в 11:00.

Начинающие фермеры смогут получить навыки работы с туроператорами и туристско-экскурсионными организациями, познакомиться с практиками и наиболее успешными проектами в сфере агротуризма, а также установить деловые контакты, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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