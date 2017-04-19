В Краснодаре пройдет чемпионат ЮФО по игре го

В Краснодаре 22-23 апреля состоится пятый чемпионат Южного федерального округа по восточной стратегической игре го.

За игровыми столами соберутся около 40 игроков из Краснодара, Ростова-на-Дону, Москвы, Сочи, Таганрога, Азова, Новороссийска, Астрахани, Волгограда и Геленджика, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Российской федерации го.

Впервые чемпионат ЮФО будет проводиться не в пять туров, как обычно, а в шесть.

«Такое решение организаторы турнира приняли в связи с тем, что борьба за призовые места с каждым годом становится все жарче, и дополнительный тур позволит проявить свое мастерство в большей мере», — сказал главный судья турнира Сергей Жвакин.

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