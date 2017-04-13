В Краснодаре пройдет ЧР по плаванию среди спортсменов-инвалидов

Краснодар 16 апреля примет чемпионат России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Они пройдут в краевом ГБУ «Центр олимпийской подготовки по плаванию».

Участие в состязаниях примут более 170 спортсменов из 33 регионов страны. Среди них — лидеры сборной России, чемпионы и призеры Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

Как отметили организаторы, Краснодар не случайно выбран в качестве места проведения национального турнира. В регионе в течение последних лет в разы увеличилось число занимающихся паралимпийским плаванием.

Чемпионат России является этапом отбора в национальную сборную для участия в международных соревнованиях, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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