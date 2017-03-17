В Краснодаре пройдет детский краевой слет радиолюбителей

В Краснодаре 20 марта пройдет детский краевой слет «Радиограмма».

В нем примут участие детские объединения образовательных организаций, реализующих программы в сфере радиоспорта.

Запланирован конкурс по скоростному приему позывных сигналов радиостанций, викторина, соревнования по радиосвязи на ультракоротких волнах, круглый стол. На конкурсе «Радиомир» участники представят компьютерные презентации.

Мероприятия направлены на развитие технического творчества учащихся в сфере радиоспорта и радиолюбительства, сообщает пресс-служба министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

Источник