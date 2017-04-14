В Краснодаре пройдет фестиваль для детей-инвалидов «Искусство для тебя»

В Краснодаре с 17 по 20 апреля пройдет открытый региональный творческий фестиваль-конкурс для детей с ограниченными возможностями здоровья «Искусство для тебя».

Заявки на участие подали более 150 конкурсантов со всего края. Работы представят в пяти возрастных категориях по двум номинациям: «Декоративно-прикладное творчество» и «Рисунок», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе КГИК.

В программе — мастер-классы педагогов по декоративно-прикладному творчеству и живописи, конкурсный отбор по номинациям, а также выставка, на которой будут представлены работы конкурсантов в различных техниках: художественная обработка дерева, художественная керамика, народная игрушка, лоскутное шитье, художественная роспись, плетение из растительных материалов, народная вышивка, рисунки в технике живописи или графики.

Завершится фестиваль 20 апреля концертом «Мир музыкального творчества».

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