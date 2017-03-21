В Краснодаре пройдет фестиваль парковых зон

Общественники Краснодара организуют арт-субботник в Народном парке на берегу Карасунского озера. Фестиваль парковых зон пройдет 13 мая.

Мероприятие проводится в поддержку проекта линейного парка «Карасуны», который призван объединить все 16 озер в единый рекреационный комплекс.

«Народный парк в Комсомольском микрорайоне — это не только излюбленное место отдыха жителей микрорайона, но и последний обширный участок зеленой зоны, который остался незастроенным. Здесь сохранились взрослые деревья — сосны возрастом более десятка лет, ивы, а в прошлом году появилось 110 новых молодых деревьев разных пород», — рассказали организаторы.

Программа фестиваля будет состоять из трех блоков. Архитектурный включает разработку концепции благоустройства, изготовление парковой мебели, арт-объектов, приствольных кругов молодых деревьев. Хозяйственный блок — это уборка территории, высадка деревьев, уход за растениями, создание зоны барбекю, ремонт беседок, установка информирующих табличек. Культурно-развлекательная программа включает создание уличного граффити, занятия йогой, мероприятия для детей, выступление музыкальных групп, флешмоб. Организаторы также обещают заслуженный обеденный перерыв.

Стать участником фестиваля или помочь с организацией может любой желающий, сообщается в группе мероприятия «ВКонтакте».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мэр Краснодара Евгений Первышов 4 февраля встретился с инициаторами создания Народного парка вдоль одного из водоемов в Комсомольском микрорайоне. Он одобрил появление такой рекреационной территории и поручил создать рабочую группу по вопросам развития системы Карасунских прудов.

Проект единой карты парков и скверов Краснодара — «Зеленый пояс» — был представлен в августе 2015 года. Он предполагает объединение существующих больших и малых парков и скверов города. По проекту линейный парк «Центральный» будет располагаться от Чистяковской рощи до Кубанской Набережной, а линейный парк «Карасуны» объединит все Карасунские пруды и «Солнечный остров».

Источник