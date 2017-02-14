В Краснодаре пройдет фестиваль православной молодежи

В Молодежном центре Краснодара 15 февраля пройдет молодежный фестиваль «Моя вера православная».

Фестиваль приурочен к «Дням духовной культуры» и празднованию Международного дня православной молодежи. Начало мероприятия — в 17:00.

В рамках фестиваля к молодым людям обратятся руководитель отдела по делам молодежи Екатеринодарской и Кубанской епархии отец Дмитрий и настоятель храма Рождества Христова отец Александр. Запланирована концертная программа, в рамках которой выступит хор Екатеринодарской духовной семинарии и ансамбль «Благовест», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе управления по делам молодежи Краснодара.

«Молодежные православные встречи — это в первую очередь диалог молодежи и духовенства, который способствует сохранению традиций и духовных ценностей современного общества», — считает начальник управления по делам молодежи Георгий Пронькин.

Организатором форума стали управление по делам молодежи Краснодара и молодежный отдел Екатеринодарской и Кубанской епархии.

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