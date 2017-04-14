В Краснодаре пройдет «Финал четырех» Кубка России по гандболу

Краснодарский дворец спорта «Олимп» 15-16 апреля впервые в своей истории примет «Финал четырех» Кубка России.

В гости к СКИФу, одному из участников турнира, приедут «СГАУ-Саратов», «Динамо-Виктор» и «Чеховские Медведи». Команда из Московской области — действующий обладатель трофея, чемпион страны.

«Для нас не имеет значения, в каком городе проходит турнир. Это, в первую очередь, хорошо для всего российского гандбола. В частности, для кубанских болельщиков. Финал четырех — это, я считаю, праздник гандбола. Поэтому для нас никакого значения не имеет, в каком городе играть, у нас цель одна — выиграть этот кубок», — рассказал игрок ГК «Чеховские медведи» Дмитрий Ковалев.

Команда из Чехова, конечно, фаворит соревнований. СКИФу «медведи» ни разу в своей истории не уступали.

«Я думаю, что будет, конечно, непросто играть, но тем и хорош гандбол, что каждый раз ты должен играть с разным соперником, настраиваться. Те игры, которые были в чемпионате, как бы отсутствуют. Вот твой соперник и вот игра, ты ее должен выиграть», — отметил главный тренер ГК «Чеховские медведи» Владимир Максимов.

Команда из Чехова, конечно, фаворит соревнований. СКИФу «медведи» ни разу в своей истории не уступали. Но краснодарцы готовы ко всем соперникам. Перед своими болельщиками хочется показать всю свою силу.

«Уже в ходе сезона по две игры минимум прошли с этими соперниками, тем более с тем же Саратовым, Чеховым мы вообще недавно играли. Все должны помнить, все знать. Ну и Ставрополь тоже. Уже третий сезон с ними играем, уже все притерлись», — сказал игрок ГК СКИФ Александр Шкуринский.

СКИФ уже в третий раз подряд будет участвовать в «Финале четырех» Кубка России. В прошлом сезоне краснодарцы стали четвертыми. В полуфинале сильнее сначала оказались «Чеховские медведи», затем в матче за бронзу краснодарцы уступили астраханскому «Динамо».

Два года назад кубанские гандболисты заняли в этом турнире второе место. В финале команда проиграла все той же команде из Чехова, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Источник