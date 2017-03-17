В Краснодаре пройдет фотовыставка «Другими глазами. Иные грани красоты»

В Краснодаре 21 марта пройдет мероприятие, посвященное Всемирному дню человека с синдромом Дауна.

Посетители смогут увидеть 50 фотографий, которые предоставил «Центр поддержки семей, воспитывающих детей с особенностями развития «Дети-Лучики»». Это работы Людмилы Буймовой, Елизаветы Климовой, Олега Артамонова, Елены Большаковой, Юлии Велибековой, Ирины Гусевой, Алены Клименко, Татьяны Жихаревой, Дмитрия Ержакова, Алексея Васильева, Елены Марусич.

В рамках мероприятия пройдет конкурс творческих работ, сделанных родителями детей с особенностями в развитии.

Также для краснодарских студентов и школьников будут проведены «Уроки толерантности», на которых расскажут о причинах возникновения синдрома Дауна, об особенностях развития и потребностях человека с этим недугом в общении со сверстниками.

Мероприятие пройдет в Краснодарском выставочном зале изобразительных искусств, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

Источник