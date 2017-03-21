В Краснодаре пройдет конкурс красоты и талантов «Царица Кубани»

В Краснодаре 7 апреля проведут полуфинал межрегионального конкурса красоты и талантов «Царица Кубани».

В нем примут участие женщины и семейные пары от 25 до 45 лет, имеющие детей и занимающие активную жизненную позицию. Финал конкурса пройдет в мае в краевой столице. Кроме красоты и таланта, участницы должны будут проявить свои интеллектуальные способности. Организаторы пояснили, что Кубань издавна славится крепкими семьями, успешными родителями и талантливыми детьми. Поэтому конкурсанткам необходимо рассказать о ценностях своей семьи.

В жюри войдут представители бизнеса, политики, культуры и спорта, социальных организаций края. Победительница сможет представлять Кубань на Всероссийском этапе конкурса красоты «Миссис Россия-Мира», который пройдет в Москве с 31 мая по 5 июня.

Краснодарский край проводит мероприятие впервые. Такие конкурсы проходят в регионах России уже семь лет, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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