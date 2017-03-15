В Краснодаре пройдет лекция преподавателя Британской высшей школы дизайна

В Краснодарском государственном институте культуры 17 марта пройдет открытая лекция преподавателя Британской высшей школы дизайна из Москвы Дарьи Ядерной.

Она проведет занятие на тему «Мода как бизнес». Дарья Ядерная расскажет об особенностях продвижения брендов и организации мероприятий для дизайнеров, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе КГИК.

Дарья Ядерная — российский эксперт в сфере fashion-бизнеса. Она является автором аналитических статей по проблематике развития индустрии моды, лектором Британской высшей школы дизайна.

Британская высшая школа дизайна находится в Москве. Там изучают графический и интерактивный дизайн, иллюстрацию, визуальные коммуникации, фотографию, брендинг.

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