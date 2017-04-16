В Краснодаре пройдет лекция «Загадочные существа и где они обитают»

В Краснодаре в апреле продет лекция о происхождении и эволюции змей «Загадочные существа и где они обитают».

Мероприятие в Краснодарском историко-археологическом музее-заповеднике имени Фелицына проведет старший научный сотрудник лаборатории полевых исследований музея Андрей Чушкин.

На лекции посетители узнают, что слышат змеи, как они охотятся и чем питаются, насколько они опасны для человека, как отличить безвредную змею от ядовитой и правда ли, что рептилоиды произошли от Кавказской гадюки?

Мероприятие пройдет 20 или 22 апреля. Точную дату организаторы назовут позже, сообщается в группе «Краснодар & Antropogenez» в соцсети «ВКонтакте».

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