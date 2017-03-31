В Краснодаре пройдет международный фестиваль «Театральный переполох»

В Краснодарском государственном институте культуры с 3 по 5 апреля пройдет Международный фестиваль-конкурс театрального творчества «Театральный переполох».

Артисты будут выступать в номинациях «Театральное искусство» и «Художественное слово». В пяти возрастных категориях оценят сольное чтение стихов, прозы, эстрадных монологов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе КГИК.

В этом году фестиваль приобрел статус международного. В нем примут участие конкурсанты из Сирии и Мексики.

В состав жюри войдут преподаватели КГИК и актеры театра и кино. Председателем жюри станет профессор актерского мастерства и театральной биомеханики кафедры музыкального и драматического театра Университета Кемен из Южной Кореи Марина Разночинцева.

Награждение и гала-концерт лауреатов состоится 5 апреля в концертном зале КГИК.

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