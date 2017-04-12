В Краснодаре пройдет молодежный фестиваль «Песни и танцы народов мира»

В Краснодаре 18 апреля пройдет ХI городской молодежный фестиваль «Песни и танцы народов мира».

Во Дворце искусств ТО «Премьера» участники фестиваля исполнят национальные танцы, песни на разных языках, сыграют на народных инструментах.

В концерте примут участие более 20 творческих коллективов и солистов национально-культурных общественных объединений ККОО «Центр национальных культур», а также ансамбль грузинского танца «Иверия», корейский ансамбль «Туруми», ансамбль армянского танца «Армавир», танцевальный греческий коллектив «Понтос», ансамбль адыгского танца «Ошхамаф», еврейский творческий коллектив «Авив», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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