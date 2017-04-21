В Краснодаре пройдет ответный матч ГК «Кубань» — «Динамо-Синара»

В Краснодаре 23 апреля пройдет ответная встреча между ГК «Кубань» и волгоградским «Динамо». Примет ее дворец спорта «Олимп».

Для того, чтобы продолжить борьбу в четвертьфинале и выяснить отношения в решающем третьем матче, «Кубани» необходимо выиграть. Битва ведется в серии до двух побед одного из клубов.

В трех играх между краснодарками и волгоградским клубом перевес на стороне гостей. Они дважды оказывались сильнее «Кубани».

Гандбольная встреча начнется в 16:00, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Источник