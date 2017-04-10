В Краснодаре пройдет пасхальный фестиваль «Солнце правды»

В Краснодаре 30 апреля состоится первый пасхальный фестиваль-конкурс «Солнце правды».

К участию приглашают профессиональные и самодеятельные хоры, вокальные ансамбли, солистов, представителей изобразительного и литературного жанров, учреждений культуры и других ведомств, организаций, предприятий, образовательных учреждений, общественных организаций и объединений.

Фестиваль будет проводиться в трех основных номинациях: вокальное искусство, художественный жанр, литературный жанр. Заявки на участие принимаются до 20 апреля.

Жюри выберет лауреатов 1, 2 и 3 степени в каждой номинации и в каждой возрастной группе. Конкурсанты, не занявшие призовые места, получат дипломы участников.

Подведение итогов фестиваля-конкурса пройдет в муниципальном концертном зале КМТО «Премьера», сообщается на сайте Свято-Георгиевского храма.

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