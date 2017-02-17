В Краснодаре пройдет первый массовый ультрамарафон

В центре кубанской столицы 24 февраля пройдет первый ультрамарафон. На выбор участникам предложат пробежать 50, 25 и 5 км.

Старт — на Театральной площади, финиш — на площади Пушкина. Участникам самой длинной дистанции предстоит преодолеть десять кругов по исторической части Краснодара.

Организаторы мероприятия пообщались с журналистами. Говорят, что в стороне от большого праздника не останутся — сами выйдут на старт, чтобы проверить свои возможности.

«Пять лет назад у меня родилась идея, что в свое 50-летие я побегу 50 км. Когда я пообещал это своим друзьям, они спросили, почему. А я хочу. У меня друзей много со всей страны, и многие тоже выразили свое желание. Я говорю: «Так как мы организаторы массовых беговых событий, давайте сделаем из этого мероприятия не просто индивидуальный пробег, я и друг, а какое-то настоящее событие»», — рассказал организатор ультрамарафона Алексей Пшеничный.

Планируется, что в забеге примут участие около 500 человек из России и стран ближнего зарубежья. На сегодняшний день уже зарегистрировались 300 человек, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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