В Краснодаре пройдет премьера спектакля «Мещанская свадьба»

В Краснодарском государственном институте культуры 18 февраля состоится премьера спектакля «Мещанская свадьба».

Его представят студенты выпускного курса кафедры театрального искусства. Режиссер спектакля — старший преподаватель кафедры, заслуженный артист Латвии Валерий Долинин. Художник по костюмам — Людмила Долинина.

Фарс-комедия поставлена по одноименной пьесе немецкого драматурга Бертольда Брехта, написанной в 1924 году, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе вуза.

Мероприятие пройдет в концертном зале КГИК. Начало спектакля в 17:00.

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