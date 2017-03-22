В Краснодаре пройдет решающий раунд фестиваля городской лиги КВН

В краевой столице 22 марта стартует второй день фестиваля Центральной краснодарской лиги КВН.

В нем принимают участие 16 команд, в том числе из Санкт-Петербурга, Самары, Новороссийска, Сочи, Азова, Курска и других городов. Самые достойные по мнению экспертов продолжат борьбу за чемпионство. В итоге победитель краснодарской лиги примет участие в сочинском фестивале «КиВиН» и получит шанс попасть в телевизионные лиги КВН.

«Едут к нам, потому что Михаил Гуликов — редактор Премьер-лиги, он может решать и подсказывать многим командам, как им измениться, какую концепцию выбрать, поработать с ними. Поэтому очень многие заинтересованы. А к тому же у нас очень хорошая погода, хорошие люди, рядом море, почему бы сюда не приезжать?» — сказал куратор команд КВН «НАТЕ» и «Русская дорога» Дмитрий Крамарь.

Краснодарская Центральная лига уже дала путевку в большой КВН многим командам. К примеру, владикавказской «Пирамиде», командам «25-я» (Воронеж), «БАК-Соучастники» (Брюховецкая) и «Чистые пруды» (Москва), сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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