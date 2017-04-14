В Краснодаре пройдет спектакль-прогулка «Улицы революции»

В Краснодаре в рамках проекта «Голос Города» пройдет новый спектакль — «Улицы революции».

Он охватывает события революции 1917 года и Гражданской войны. В спектакле 12 героев, действие будет разворачиваться на 18 кварталах исторического центра Краснодара. По словам организаторов, все, что происходит в спектакле, основано на реальных событиях, но связано в единый сюжет.

Принять участие в проекте может любой желающий. На старте зрители получают оборудование и отправляются в путь по заранее продуманному режиссером маршруту. Сейчас идет кампания по озвучиванию аудиоспектакля. В ней принимают участие актеры Молодежного театра и победители кастинга, сообщается в официальной группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первый закрытый показ спектакля «Голос города» прошел в Ростове-на-Дону 13 июня 2016 года. В Краснодаре первый спектакль-прогулка состоялся в августе.

Источник