В Краснодаре пройдет турнир лиги бокса для людей разных профессий

В Краснодаре 25 марта состоится второй открытый турнир городской лиги бокса.

Проверить свои силы может любой желающий при некоторых условиях. Участнику должно быть от 19 до 50 лет. Необходимо также пройти медицинское обследование.

В городскую лигу бокса входят люди самых разных профессий. К примеру, Тарас Глухов — профессиональный эколог. Но он тоже выйдет на ринг показать свои бойцовские качества.

«Волнения нет. Готовлюсь, прошлую неделю очень активно тренировался. Интересное мероприятие, хочу к нему подойти максимально ответственно. Может быть, показать какие-то результаты. Но дело даже не в результате, а скорее себя попробовать», — рассказал Тарас Глухов.

Бои пройдут в спортивном зале по адресу: улица Полины Осипенко, 126. Вход свободный, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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