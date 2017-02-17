В Краснодаре пройдет «Викторианский пикник»

В Краснодаре 15 апреля состоится «Викторианский пикник».

«Встреча пройдет в Дендрарии. В этом году в пикнике впервые примут участие представители нескольких стран», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» организаторы мероприятия.

На пикнике пройдут съемки профессиональных фотографов, исторические танцы, развлечения XIX века.

Участники встречи должны соблюдать дресс-код. Приветствуется стиль Викторианской эпохи, но допустимы также стилизации, gothic, lolita и steampunk. Дамы должны быть одеты в платье или юбку в пол, а кавалера — в строгий костюм, сообщается в официальной группе мероприятия в соцсети Facebook.

Фоторепортаж с предыдущего Викторианского пикника смотрите здесь.

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