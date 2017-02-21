В Краснодаре пройдет выставка для слепых «Мир на кончиках пальцев»

В Краснодарской краевой специальной библиотеке для слепых имени Чехова 27 февраля пройдет выставка «Мир на кончиках пальцев».

Ее проведут авторы проекта «Трогательный музей», который направлен на создание тактильных пособий, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» организаторы.

В экспозицию войдут предметы, рапечатанные на 3D-принтере. Организаторы поянили, что это фигуры из экологического пластика до 12 см высотой.

«На выставке представят бюст Чехова, архитектурные здания, например, московский собор Василия Блаженного, бразильскую статую Иисуса Христа», — рассказала руководитель проекта «Трогательный музей» Валерия Журавлева.

Посетителям расскажут о создании экспонатов и о том, как осуществляется технология 3D-печати.

Мероприятие пройдет на улице Московской, 65 А. Начало в 13:00.

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