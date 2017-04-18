В Краснодаре пройдет выставка «Ключ надежды»

В Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств с 26 апреля по 3 мая пройдет выставка «Ключ надежды».

В экспозицию вошли более 70 работ преподавателя и основателя художественного отделения ДШИ поселка Энем Аллы Кузьменко и ее учеников. На выставке будут представлены работы разных лет автора. Посетители смогут проследить всю творческую жизнь художника.

Торжественное открытие выставки состоится 27 апреля в 17:00.

«Работы Кузьменко проникнуты удивительно тонким чувством красоты и чистоты природы. Через ее акварели посетители смогут почувствовать гармоничную связь с окружающим миром, оценить все очарование дикого озера, лесного пейзажа, небольшого горного храма», — сообщает пресс-служба выставочного зала.

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