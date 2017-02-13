В Краснодаре пройдет выставка московского художника Катрана

В краснодарском КЦСИ «Типография» 17 февраля откроется выставка «Альфа, бета — Парадайз» Сергея Катрана.

Выставка объединяет новые проекты художника и работы с 2010 года. В них отражается поиск альтернативы, проблема времени, будущее, в котором время перестало быть конечной единицей за счет технологий и прогресса,.

«Название «Альфа, бета — парадайз2 говорит о возможности параллельных путей развития как реальности, так и вымышленных миров. Выставка вовлекает зрителя в альтернативную реальность уже наступившего будущего», — говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе мероприятия в соцсети Facebook.

На открытии выставки состоится перформанс Катрана. Выставка продлится до 10 марта. Вход свободный.

Источник