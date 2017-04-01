В Краснодаре пройдет выставка пастели в память о художнике Оноприенко

В Краснодаре 5 апреля откроется выставка пастели, посвященная памяти кубанского художника Вячеслава Оноприенко.

Выставку проводят каждый год. В экспозицию войдут работы художника в стиле неоимпрессионизма.

Вячеслав Оноприенко родился в 1938 году в Серове Свердловской области. В 1949 году его семья переехала в Краснодар. Оноприенко учился в Краснодарском художественном училище и Ленинградском высшем художественном училище имени Мухиной. Художник скончался в 2011 году.

С 1989 года Оноприенко был членом Союза художников. Его работы находятся в Краснодарском художественным музее имени Коваленко, собрании пастели Леквио Бериа итальянской провинции Кунео, в частных российских и зарубежных коллекциях.

Открытие выставки состоится в 18:00 в галерее «Апрель». Она продлится до 5 мая, сообщается на сайте об искусстве «Сфера».

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