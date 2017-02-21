В Краснодаре пройдет выставка работ художника Константина Печуричко

В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко 21 февраля откроется выставка произведений Константина Печуричко «Памяти художника».

Посетители смогут увидеть 42 графические работы. Один из разделов выставки посвящен созидательному труду, другой демонстрирует творческую атмосферу, которая сложилась в художественных мастерских домов творчества.

Константин Печуричко — кубанский художник-график. Он был участником многих художественных выставок в стране и за рубежом, принимал активное участие в мероприятиях, организованных Кубанским казачьим войском.

Выставка продлится до 12 марта, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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