В Краснодаре пройдет выставка стендовых моделей военной техники

В Краснодаре с 20 по 22 февраля пройдет краевая выставка стендовых моделей военной техники, посвященная Дню защитника Отечества.

Можно будет увидеть экспонаты по десяти номинациям. В том числе авиамодели, военные корабли, парусные суда, подводные лодки, танки, бронетранспортеры, тягачи, военные грузовики, легковые машины ручной работы. Будут представлены авиамодели, судомодели, бронетехника и автотранспортная техника, собранные из промышленных наборов. В экспозицию войдет и ракетно-космическая техника: ракетоносители, реактивные управляемые снаряды, баллистические ракеты, спутники. Отдельное место будет выделено под военные панорамы и диорамы.

В выставке примут участие ученики образовательных учреждений Краснодарского края и отдельные авторы в возрасте от 7 до 18 лет.

Ее проведут в зале Боевой Славы на улице Береговой, 146, строение 7, сообщает пресс-служба министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

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