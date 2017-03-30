В Краснодаре пройдет выставка живописи Михаила Смаглюка

В Краснодаре 31 марта откроется выставка живописи Михаила Смаглюка «Виток».

Художник представит работы в своей арт-студии «Глюк». Начало мероприятия — в 19:00.

Посмотреть выставку и пообщаться с художником можно до 9 апреля с 18:30 до 19:30. Вход свободный.

Михаил Смаглюк — краснодарский художник, работающий в самых разных областях искусства: ювелир, инсталлятор, живописец, график, реставратор, изготовитель музыкальных инструментов, сообщается на сайте об искусстве «Сфера».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 11 октября 2016 года состоялось официальное открытие выставочной студии современного искусства «Глюк». Ее создателем стал Михаил Смаглюк.

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