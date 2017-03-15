В Краснодаре пройдет ярмарка вакансий для инвалидов

В Краснодаре 17 марта пройдет ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Мероприятие пройдет в выставочном зале изобразительных искусств. Начало — в 10:00. Горожанам с ограниченными возможностями здоровья предложат вакансии более 30 работодателей, представляющих различные предприятия Краснодара. Посетители также смогут познакомиться с базой вакансий по краю.

Желающие смогут получить бесплатные профессиональные консультации специалистов в сфере трудового законодательства, социальной защиты населения, медико-социальной экспертизы.

В этом году на специализированной ярмарке вакансий ожидается не менее 300 соискателей рабочих мест, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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