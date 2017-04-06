В Краснодаре пройдет юбилейный вечер артистки Инны Станевич

В Краснодаре 12 мая пройдет юбилейный вечер заслуженной артистки России Инны Станевич «Один театр — одна судьба».

Зрителям покажут отрывки из спектаклей «Покровские ворота», «Гамлет», «Ханума», «Как я стал», «Пигмалион», «Васса», «Хитроумная влюбленная», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Краснодарского академического театра драмы имени Горького.

Инна Станевич работает на краснодарской сцене почти 50 лет. Ей удалось сыграть более 150 ролей.

Вечер пройдет Драмтеатре. Начало мероприятия в 18:30.

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