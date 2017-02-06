В Краснодаре пройдут гастроли московского поэта Андрея Добрынина

В Краснодаре в конце февраля — начале марта пройдут выступления и мастер-классы поэта Андрея Добрынина из Москвы.

Поэзоконцерты состоятся 23 февраля в 21:00 в The Rock Bar Classic, 1 марта в 19:30 — Культурно-образовательном центре современного искусства «Типография»

Поэтические мастер-классы в литературной студии «Лада» пройдут 25 и 26 февраля на улице Камвольной, 3. Дружеская встреча в кафе «Клуб» состоится 2 марта в 20:00 на улице Ставропольской, 336.

Андрей Добрынин — поэт, прозаик, переводчик, член Союза писателей Москвы и Союза писателей России. Он опубликовал более 40 книг (стихи, романы, переводы с армянского и немецкого), а также множество стихотворных и прозаических произведений в периодике. В 2012 году награжден медалью имени Н. В. Гоголя Союза писателей России, сообщается на сайте о культуре «Сфера».

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