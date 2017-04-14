В Краснодаре пройдут командно-штабные учения

В столице Кубани 17–19 апреля будут проводиться межведомственные командно-штабные учения по проверке действий органов управления, сил и средств по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

«Тренировка поможет на практике отработать алгоритм действий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, организации первоочередного обеспечения пострадавшего населения и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, оценить реальность планов таких действий», — прокомментировали в управлении гражданской защиты администрации Краснодара.

На первом этапе учений будут оцениваться действия органов управления, сил и средств муниципальной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при реагировании на угрозы возникновения подтоплений в паводкоопасный период.

На втором этапе будут отработаны учебные мероприятия при ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории краевого центра. В ходе третьего дня учений будет ликвидирована «чрезвычайная ситуация», возникшая в результате природного пожара.

В ходе подготовки к учениям пройдет также смотр готовности аварийно-восстановительных бригад ОАО «Краснодаргоргаз», ООО «Краснодар Водоканал», филиала ОАО «НЭСК-электросети» «Краснодарэлектросеть», филиале ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго», ОАО «Краснодартеплосеть», других организаций и ведомств, сообщает пресс-служба администрации города.

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