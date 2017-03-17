В Краснодаре пройдут выставки V Фестиваля театральной фотографии

В Краснодаре 24 марта состоится торжественное открытие V Фестиваля театральной фотографии.

Мероприятие начнется в 16:00 в Краснодарском выставочном зале изобразительных искусств. В экспозиции будут представлены лучшие конкурсные работы, созданные участниками фестиваля в краснодарских театрах. Также пройдет выставка амбротипии фотографов из Италии, Франции и Латвии и персональная выставка французского фотографа Гийома Юбера.

Будут названы имена победителей конкурса фестиваля в номинациях «Фотосерия», «Фотография», «Мультимедиа», «Театральный плакат», «Театральная журналистика». К участию в конкурсе были допущены 89 авторов. На предварительный отбор подали почти 1,5 тыс. фотографий.

В период с 21 марта по 23 апреля выставки фестиваля также пройдут в Краснодарском академическом театре драмы имени Горького, Музыкальном театре, Муниципальном концертном зале, Молодежном театре, «Одном театре», «Новом театре кукол», краснодарской филармонии, «Черном театре Dream», Туапсинском театре юного зрителя и ресторане «Екатеринодар», сообщается в официальной группе Выставочного зала в соцсети «ВКонтакте».

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