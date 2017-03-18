В Краснодаре пустят дополнительные автобусы во время матча с ФК «Уфа»

К стадиону ФК «Краснодар» 19 марта будут курсировать два дополнительных автобусных маршрута из Фестивального и Комсомольского микрорайонов.

Также после матча дополнительные рейсы отправятся к ТРЦ «Красная Площадь» и автовокзалу Южный.

«Низкопольные автобусы большой вместимости подходят также для проезда болельщиков маломобильных групп населения. Транспорт будет отмечен табличками с надписью «Стадион ФК «Краснодар»». Движение будет осуществляться по всем остановочным пунктам по пути следования», — пояснили в департаменте транспорта, организации дорожного движения и охраны окружающей среды.

Перед матчем из КМР автобус отправится в 14:41, из ФМР — в 14:42.

Подробнее обо всех видах общественного транспорта, на котором можно добраться до стадиона в день матча, и графике движения дополнительных маршрутов можно прочитать здесь, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

ФК «Краснодар» 19 марта в матче 20-го тура РОСГОССТРАХ чемпионата России по футболу встретится с «Уфой». Начало игры в 16:30.

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