В Краснодаре пьяная женщина разделась догола и села посреди дороги

Инцидент произошел 12 октября на улице Трамвайной в районе ТЭЦ. Женщину доставили в отдел полиции.

Видеозапись с места опубликовали в социальных сетях очевидцы. На кадрах видно, как женщина сначала идет по проезжей части, при этом она раздевается. На других видеозаписях ее сняли голой и сидящей на проезжей части.

«В 16:04 в полицию поступило сообщение о том, что по дороге ходит женщина в неадекватном состоянии. На место выехали сотрудники ППС. Они доставили гражданку в отдел полиции. По внешним признакам она находится в состоянии опьянения. Женщина отказывается сообщать свой возраст и имя. Сейчас в отдел вызвали бригаду медиков для проверки ее состояния. После этого будет принято решение о том, что делать дальше с этой гражданкой», — рассказал интернет-портал «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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