В Краснодаре пьяный автомойщик на чужой машине устроил ДТП

В полицию с заявлением о пропаже иномарки обратилась 28-летняя местная жительница.

Она рассказала, что оставила свою машину на автомойке и ушла, а когда вернулась, иномарки на месте не оказалось. Со слов женщины составили описание автомобиля и объявили его в розыск, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Пропавший транспорт обнаружили сотрудники ДПС на улице Передовой. Как выяснилось, водитель не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в другую машину. Угонщиком оказался 30-летний работник автомойки — приезжий из Оренбургской области, который был пьян.

Автомойщик заявил, что хотел прокатиться по городу. Мужчину арестовали на 10 суток за вождение без прав и в пьяном виде. В его отношении возбудили уголовное дело. Угонщику грозит до пяти лет лишения свободы.

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