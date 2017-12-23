В Краснодаре пьяный мужчина грозился выпрыгнуть с пятого этажа

Инцидент произошел 23 декабря. Сотрудникам полиции удалось снять с балкона мужчину.

Местные жители около 9:00 сообщили в полицию о том, что на улице 1 мая в одной из многоэтажек мужчина грозится выпрыгнуть с балкона шестого этажа. Прибывшие правоохранители обнаружили, что залезший на перила балкона мужчина ведет себя неадекватно.

Переговоры с краснодарцем длились несколько часов, около 12:00 мужчину уговорили сойти с балкона, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

На место ЧП также выезжали сотрудники МЧС. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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